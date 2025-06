Mancini la butta in caciara su Acerbi | Spalletti? Ci saranno cose più importanti no?

Mancini, nota per il suo stile schietto, sceglie di minimizzare la polemica su Acerbi e Spalletti, lasciando intendere che ci sono questioni più cruciali da affrontare. La sua risposta, tra sarcasmo e diplomazia, accende il dibattito su calcio e rapporti interni alla Nazionale. Ma cosa si nasconde dietro questa caciara? Scopriamolo insieme, perché nel calcio come nella vita, a volte le cose più importanti sono quelle meno visibili.

Roberto Mancini la butta in caciara sul like che ha messo allo status Instagram di Acerbi contro Spalletti per giustificare la mancata convocazione in Nazionale. Interpellato oggi a “The coach experience”, a Rimini, dov’è stato invitato per tenere una lezione in Aula Magna, ha risposto così ai giornalisti: “Ma. dico: ci saranno cose più importanti, no.?”. Insomma non ha voluto dire niente. Spalletti era stato bravissimo a non infierire sull’ex ct della Nazionale dicendo che certamente gli avevano hackerata il telefono, non avrebbe potuto credere altrimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it