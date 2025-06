“Mamma ho investito una persona mi servono soldi” ma è una truffa a un’anziana | 38enne arrestato a Napoli

Una truffa astuta e crudele ha scosso Napoli, quando un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver tentato di estorcere denaro a una donna anziana con la falsa minaccia di un incidente. La sua malefatta è stata sventata grazie al coraggio del vero figlio, che ha smascherato il tentativo. È un richiamo alla vigilanza e alla protezione dei nostri cari, perché dietro ogni inganno potrebbe nascondersi un pericolo reale.

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato al Rione Alto, quartiere collinare di Napoli. È stato l'intervento del vero figlio dell'anziana vittima a svelare il tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Anziana Truffa Arrestato Mamma

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli - Brescia, 13 maggio 2025 – Un giovane di 20 anni, A.P., è stato arrestato per truffa aggravata dopo aver ingannato un'anziana, convincendola a consegnargli denaro e gioielli con la scusa di essere un carabiniere.

Rione Alto, tenta la truffa a un'anziana, la vittima allerta il figlio poliziotto: pregiudicato arrestato - Aveva pianificato tutto nei dettagli: a che ora entrare in azione, la telefonata preventiva alla vittima nella quale qualcuno si spacciava per il figlio che, con voce concitata, chiedeva aiuto ... Lo riporta msn.com

“Mamma è ricoverata, ho bisogno di soldi”: anziana truffata da falso nipote consegna un chilo d’oro - TRIESTE – Una donna di 85 anni è stata vittima di una truffa con il cosiddetto trucco del nipote e ha consegnato circa un chilogrammo di gioielli in oro tra collane, anelli e bracciali. L’episodio è a ... Da nordest24.it

Chieti, arrestato truffatore con i soldi in mano: li aveva sottratti ad un'anziana - LA STORIA La vittima designata dell’ennesima truffa a domicilio da parte di un sedicente nipote è una donna di 87 anni che vive in via Amiterno: solo il tempestivo intervento ... Secondo ilmessaggero.it

Mamma ho il covid, dammi 7.000 euro: anziana non cade nella truffa e chiama la polizia