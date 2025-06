’Malupa 5 0’ un mare di libertà Ecco la barca a vela senza barriere

Un mare di libertà si apre davanti a noi con Malupa 5.0, la barca a vela senza barriere che trasforma i sogni in realtà. Tra il profumo del mare e le onde che carezzano la chiglia, il progetto ’Insieme Vela’ ha portato gioia e inclusione al Porto turistico ’La Marina di Goro’. Un evento che ha unito comunità e speranze, dimostrando che la vera avventura è accessibile a tutti.

Il profumo del mare e della libertà, la chiglia che accarezza le onde. "La vela a Goro è viva", le parole del sindaco Marika Bugnoli. E’ stata una festa, una doppia festa alla regia la Lega navale sezione di Ferrara. Applausi per il varo del progetto ’Insieme Vela’ e della nuova imbarcazione inclusiva ’Malupa 5.0’. Lo scenario il Porto turistico ’La Marina di Goro’, in via Darsena 15. I sorrisi nei volti di Lorenzo, Daniele, Alberto e Matilde, i primi a provare Malupa 5.0, con familiari ed amici. Al loro fianco gli istruttori federali della sezione di Ferrara (Tommaso Benini, Elisavetta Souchilina ed Emanuele Fava). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it