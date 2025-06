Malta-Lituania | le probabili formazioni

Il duello tra Malta e Lituania, valido per la terza giornata del gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali 2026, promette spettacolo e suspense. Nonostante siano le ultime in classifica, entrambe le squadre sono determinate a conquistare punti per risalire la china. La sfida di sabato 7 giugno alle 18 rappresenta un'occasione cruciale per cambiare rotta e dimostrare carattere sul campo. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le chiavi tattiche di questa partita decisiva.

Gara valida per la terza giornata del gruppo G di qualificazioni ai Mondiali 2026. Si sfidano due squadre destinate ad occupare gli ultimi due posti, ma vogliono comunque fare punti per rimettersi in corsa. Malta-Lituania si giocherà sabato 7 giugno 2025 alle ore 18 MALTA-LITUANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Due sconfitte senza mai segnare per i padroni di casa, che si ritrovano a zero punti e maggiormente indiziati ad occupare l’ultimo posto nel girone. Sarà fondamentale, per evitarlo, fare i primi punti contro i lituani Leggermente meglio sono andati i lituani, che hanno perso contro la Polonia e pareggiato sul campo della Finlandia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Malta-Lituania: le probabili formazioni

