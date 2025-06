Malaspina condannato a dieci anni Pena limata per il costruttore Assolti i professionisti della corte

La vicenda giudiziaria di Giuseppe Malaspina si arricchisce di nuovi sviluppi, con la riduzione della sua condanna a dieci anni e l’assoluzione dei professionisti coinvolti. Dopo un lungo percorso tra accuse e processi, emerge la complessità di un caso che ha scosso il mondo immobiliare milanese. La vicenda si conclude lasciando aperti molte domande sul ruolo delle figure professionali coinvolte e sul futuro di Malaspina.

Scende da 12 a 10 anni la condanna per Giuseppe Malaspina, inflitti 14 mesi ciascuno ai fratelli Carlo e Antonio e 1 anno al commercialista Salvatore Tamborino. Assolti invece nuovamente gli altri professionisti che erano stati ritenuti la “corte dei miracoli“ assoldata dal costruttore vimercatese per tentare di salvare il suo impero immobiliare milionario dal fallimento: l’avvocato ex giudice della sezione fallimentare monzese Gerardo Perillo, l’avvocata Fabiola Sclapari e il commercialista Antonio Ricchiuto (genero di Perillo). È la sentenza della Corte di Appello di Milano che per molti capi di imputazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura di Monza per "difetto di specificità" o per "carenza di interesse ad impugnare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malaspina condannato a dieci anni. Pena limata per il costruttore. Assolti i professionisti della “corte“

