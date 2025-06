Maiori ripuliti i fondali del porto | recuperati oltre 840 chili di rifiuti

rifiuti, contribuendo a preservare la bellezza e l’ecosistema marino di questo splendido angolo di Costiera Amalfitana. Un impegno concreto per un mare più pulito e sostenibile, che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e aziende possa fare la differenza. Maiori si conferma esempio di rispetto e cura del proprio patrimonio naturale, invitando tutti a partecipare attivamente alla tutela del nostro mare.

Una vasta operazione di pulizia dei fondali ha interessato nei giorni scorsi il Porto Turistico di Maiori. Coordinata dall’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera con il supporto della Miramare Service S.r.l. e del Comune di Maiori, l’iniziativa ha permesso di recuperare oltre 840 kg di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maiori, ripuliti i fondali del porto: recuperati oltre 840 chili di rifiuti

