Maiori maxi furto di energia elettrica | denunciato un uomo

A Maiori, un episodio allarmante di furto di energia elettrica ha scosso la comunità. Grazie all’efficacia dei Carabinieri, è stato smascherato un residente della zona alta, che aveva allacciato illegalmente l’impianto per bypassare il contatore Enel. Questa scoperta evidenzia quanto siano fondamentali i controlli per tutelare i cittadini e le risorse energetiche. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilare e contrastare simili azioni illecite, affinché Maiori possa continuare a brillare con integrità e sicurezza.

A Maiori è stato scoperto un nuovo e grave episodio di furto di energia elettrica. L’intervento dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un uomo residente nella zona alta della città, in località Campo, dove è stato individuato un allaccio abusivo che aggirava completamente il contatore Enel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Maiori, maxi furto di energia elettrica: denunciato un uomo

In questa notizia si parla di: Furto Energia Elettrica Uomo

Omicidio-suicidio a Roma: ex guardia giurata uccide un uomo per un furto di energia - Un violento omicidio-suicidio scuote Roma: un'ex guardia giurata uccide un uomo durante una lite scoppiata per un allaccio abusivo alla corrente in una falegnameria di via della Stazione Ottavia.

Imprenditore arrestato a Cotronei: rubava energia elettrica per la sua struttura Partecipa alla discussione

Rubava energia elettrica a Maiori, denunciato un uomo - Un furto di energia elettrica, che potrebbe andare avanti da diversi anni, è stato scoperto nella zona alta di Maiori, in località Campo (Via Vena). L'illecito consisteva nell'utilizzo di un cavo coll ... Secondo ilvescovado.it

Cagliari, ruba un monopattino elettrico e fugge: arrestato - Ha provato a rubare un monopattino elettrico ma è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri. È successo nella notte a Cagliari, in via Trentino, dove i militari sono intervenuti a seguito di una segn ... Come scrive msn.com

Benevento, scoperto furto di energia elettrica: denunciato un 54enne - Un 54enne di Benevento è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia di stato con l’accusa di furto con destrezza di energia elettrica. L’uomo avrebbe manomesso un contatore per ... Secondo msn.com