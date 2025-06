Maglietta e magazine Così il ‘Carlino’ celebra l’impresa del Bologna

per rivivere l’emozione di una serata storica per il Bologna. Questa maglietta e magazine speciali sono un tributo al cuore rossoblù, un ricordo che resterà impresso nel tempo e nel cuore di ogni tifoso. Non perdere l’occasione di possederne una: un pezzo unico che celebra l’impresa e la passione infinita per il vostro team del cuore.

Una vittoria che resterà nella storia e nel cuore di ogni tifoso rossoblù. Il 14 maggio il Bologna ha conquistato la Coppa Italia in una serata indimenticabile per un trofeo che mancava da 51 anni. Per celebrare questo trionfo, il Resto del Carlino in collaborazione con il celebre illustratore bolognese Davide Bonazzi lancia una maglia esclusiva da collezione disponibile in edicola dal 13 giugno. Un’edizione limitata e irripetibile, creata appositamente per diventare un simbolo di orgoglio per la città e per tutti i tifosi. La maglia è realizzata in cotone biologico certificato ed è disponibile nelle taglie dalla S fino alla XXL. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maglietta e magazine. Così il ‘Carlino’ celebra l’impresa del Bologna

