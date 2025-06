Maggiorazione di 50 centesimi per chi paga con il bancomat caccia ai negozi fuorilegge

In un mercato sempre più digitale, l'uso del bancomat dovrebbe essere semplice e senza sorprese. Tuttavia, alcuni negozi perugini stanno applicando una maggiorazione di 50 centesimi, una pratica illegittima che penalizza i clienti e mette in discussione la fiducia nel commercio locale. Chiunque voglia rispettare le regole e tutelare i propri diritti deve essere consapevole di come agire in questa battaglia contro le pratiche scorrette.

“Per i clienti che intendono pagare con il bancomat sono previsti 0,50 centesimi di sovrapprezzo”. È quanto segnalato da alcuni consumatori perugini, recentemente, in alcune attività commerciali della città. Una richiesta illegittima che può costare caro al commerciante che non può chiedere un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Maggiorazione di 50 centesimi per chi paga con il bancomat, caccia ai negozi fuorilegge

