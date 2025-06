Maggio furioso per la cittadinanza onoraria di Napoli a Mertens | “Forse a me la daranno tra 100 anni”

Maggio si tinge di emozione e orgoglio a Napoli, con la consegna della cittadinanza onoraria a Dries Mertens, uomo simbolo del club e recordman di gol. Un riconoscimento che ha acceso il cuore dei tifosi e suscitato commenti scherzosi come "forse tra 100 anni". L'ex capitano Christian Maggio e altri protagonisti rendono questa celebrazione ancora più memorabile. Scopriamo insieme i retroscena di questa cerimonia speciale, un tributo che resterà nella storia azzurra.

Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. Il belga è l'attaccante con più gol nella storia del club partenopeo. L'ex capitano azzurro Christian Maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Maggio Cittadinanza Onoraria Napoli

Carovana per la Cittadinanza, arriva a Parma il 21 maggio - Il 21 maggio, Parma accoglie la Carovana per la Cittadinanza, un evento che è partito da Mantova il 21 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale contro il razzismo.

Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) Partecipa alla discussione

Maggio furioso per la cittadinanza onoraria di Napoli a Mertens: “Forse a me la daranno tra 100 anni” - Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. Il belga è l’attaccante con più gol nella storia del club partenopeo. L’ex capitano azzurro Christian Maggio. Si legge su fanpage.it

Napoli, cittadinanza onoraria a Dries Mertens. La critica di Christian Maggio: «Tra 100 anni la daranno anche a me» - Giornata di festa a Napoli per cittadinanza napoletana onoraria a Dries Mertens, il campione belga che per quasi una decade ha vissuto in città con addosso la maglia azzurra. Dopo ... Lo riporta msn.com

Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli: “La gente ci ha fatto capire come si deve vivere” - Dries Mertens ha ricevuto oggi la cittadinanza onoraria di Napoli: "La gente qua ci ha fatto capire come si deve vivere, come si può essere felici ... Come scrive fanpage.it