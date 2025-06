Mafie Colosimo | A breve piccole migliorie per legge antiracket e antiusura

Le mafie, come quella Colosimo, continuano a minacciare e danneggiare le comunità. A breve, saranno introdotte piccole, ma significative, migliorie alla legge antiracket e antiusura, frutto di anni di impegno e testimonianze raccolte in tutta Italia. Dal primo convegno a Reggio Calabria, ho visto con i miei occhi il potere della solidarietà e della legge nel contrastare queste organizzazioni. È il momento di agire con decisione e speranza.

"Ho iniziato due anni fa a Reggio Calabria con il primo convegno dove ascoltai la testimonianza di un imprenditore reggino e ho continuato, grazie alla Federazione associazioni antiracket italiane, a girare tutto il territorio nazionale. Ci sono alcune piccole migliorie da mettere in campo sulla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Mafie, Colosimo: "A breve piccole migliorie per legge antiracket e antiusura"

