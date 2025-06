Maduro contro Trump | Basta bugie sul Venezuela siamo persone per bene

Presidente Donald Trump, dal cuore del Venezuela, dove riposa il nostro Libertador Simón Bolívar e il Comandante Chávez, ti invio un messaggio di verità e speranza: basta bugie sul nostro paese. Siamo persone per bene, orgogliose delle nostre radici e della nostra lotta. È tempo di ascoltare la voce del Venezuela reale, lontana dai fraintendimenti e dalle ingiuste restrizioni. Solo così potremo costruire un futuro di pace e rispetto reciproco.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha reagito alle restrizioni di viaggio negli Usa per i suoi compatrioti imposte dal presidente statunitense Donald Trump, invitandolo a non lasciarsi più "avvelenare dalle bugie sul Venezuela". "Presidente Donald Trump, dal Samán de Güere, dove si trovava il Libertador Simón Bolívar, dove si trovava il nostro Comandante Chávez 42 anni fa, le invio un messaggio: non lasciarti più avvelenare contro il Venezuela", ha detto Maduro da Turmero, dove ha accompagnato la cerimonia di insediamento della nuova governatrice dello stato di Aragua, Joana Sánchez, trasmessa dalla televisione pubblica, Vtv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maduro contro Trump: "Basta bugie sul Venezuela, siamo persone per bene"

