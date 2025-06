Maddie McCann concluse le nuove ricerche | 18 anni dopo la scomparsa nessuna svolta

Dopo 18 anni di attese e speranze, si chiudono ufficialmente le nuove indagini sul caso Madeleine McCann. La scomparsa della piccola nel 2007 ha sconvolto il mondo intero, e nonostante gli sforzi di oltre trenta agenti tra Portogallo e Germania, nessuna svolta è ancora arrivata. Le autorità stanno cercando di fare luce su uno dei misteri più intricati degli ultimi decenni, ma il silenzio rimane fitto.

Si è chiusa l'ultima giornata di indagini sul caso di Madeleine McCann, a 18 anni dalla misteriosa sparizione della bambina di tre anni, scomparsa nel 2007 da un resort nella località turistica di Praia da Luz, in Portogallo. Le nuove ricerche si sono concentrate nei pressi di Lagos, non lontano dal luogo della scomparsa, coinvolgendo una trentina di agenti tra forze di polizia locali e investigatori tedeschi. Le autorità stanno cercando di verificare un possibile collegamento tra il caso e un cittadino tedesco già condannato per reati sessuali. Al momento, però, gli inquirenti non hanno diffuso alcun dettaglio ufficiale sull'esito delle perlustrazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maddie McCann, concluse le nuove ricerche: 18 anni dopo la scomparsa nessuna svolta

