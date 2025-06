Macedonia del Nord-Belgio | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un grande appuntamento di calcio: Al Tose Proeski di Skopje si prepara ad accogliere la sfida tra Macedonia del Nord e Belgio, valida per le qualificazioni ai Mondiali. In questo articolo, scoprirai orario, dove vedere il match in tv e le probabili formazioni, per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida che potrebbe scrivere un capitolo importante delle qualificazioni.

Macedonia del Nord-Belgio: le probabili formazioni - Venerdì 6 giugno, la Macedonia del Nord sfida il Belgio nella terza giornata di qualificazione ai Mondiali 2026.

Macedonia del Nord-Belgio: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Belgio inizia il suo cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 e lo fa in trasferta, sul campo della Macedonia del Nord. Terza giornata delle dieci previste. Scrive calciomercato.com

Pronostico Macedonia del Nord-Belgio: finisce come negli ultimi precedenti - Macedonia del Nord-Belgio è una partita valida per le qualificazioni europee ai Mondiali e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostico. Come scrive ilveggente.it

