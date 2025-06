Ma quindi come giocava l' Ajax di Farioli?

L'Ajax di Farioli, un mix di innovazione e determinazione, ha mostrato un calcio dinamico e offensivo che ha conquistato i tifosi. Nonostante il finale amaro, il suo approccio ha lasciato un segno indelebile, facendo riflettere su cosa significhi davvero costruire una squadra vincente. Ora che la stagione è conclusa e Farioli non guida più i Lancieri, è il momento di analizzare con obiettività il suo talento e il suo impatto, perché il suo lavoro...

Il suo finale di stagione è stato contraddistinto dall'incredibile, imponderabile psicodramma che gli ha fatto scivolare via dalle mani dall'Eredivisie dopo aver avuto nove punti di vantaggio sulla seconda a cinque giornate dal termine. Ma ora che la stagione è terminata e Francesco Farioli non è piĂą nemmeno l'allenatore dell'Ajax vale la pena guardare le cose a mente fredda, perchĂ© il suo lavoro non si può ridurre solo a quelle assurde settimane finali e chissĂ magari l'allenatore toscano potrebbe tornare ad allenare presto, forse anche in Serie A. L'epilogo del campionato ha confuso le cose, che giĂ prima non erano del tutto chiare: come giocava quindi l'Ajax di Farioli? Farioli, per la squadra olandese, è stato il sesto allenatore negli ultimi due anni, il primo italiano, l’unico non olandese degli anni duemila. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Ma quindi, come giocava l'Ajax di Farioli?

