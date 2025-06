Ma gli stranieri godono già di tutti i diritti

Antonella Celletti, responsabile Enti Locali Lega Romagna, sottolinea che la cittadinanza italiana non dovrebbe essere un premio automatico, ma il frutto di un percorso di integrazione solido e volontario. Contraria alla riduzione del periodo di residenza, evidenzia come il processo di integrazione sia fondamentale per riconoscere realmente l’appartenenza a una comunità. La questione pone una riflessione importante: cosa significa diventare parte di una nazione?

Antonella Celletti, responsabile Enti Locali Lega Romagna, perché è contraria alla riduzione del periodo di residenza per poter richiedere la cittadinanza italiana? "Premetto che mi asterrò dal votare quesiti referendari strumentali e ideologici. La cittadinanza non è un diritto automatico ma il riconoscimento della volontà dello straniero di essere parte integrante della nazione italiana con un processo di integrazione consapevole e solido. Dieci anni sono un lasso di tempo equilibrato per sposare accoglienza e tutela della nostra identità. Si consideri che gli stranieri regolari godono già di tutti i diritti, escluso il voto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ma gli stranieri godono già di tutti i diritti"

