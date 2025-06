M5S contro il Dl sicurezza | Dev’essere impugnato

Il Movimento 5 Stelle di Forlì si schiera con fermezza contro il Dl Sicurezza, che rischia di compromettere diritti fondamentali e criminalizzare il dissenso. La loro posizione denuncia un decreto che potrebbe portare a pesanti conseguenze per chi manifesta o si oppone, anche in modo pacifico. È ora di chiedere un’attenzione maggiore ai valori di libertà e giustizia, perché i diritti civili non devono essere sacrificati sull’altare della sicurezza.

Il gruppo territoriale di Forlì del Movimento 5 Stelle interviene sull’approvazione del decreto sicurezza che è stato approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. "Potrà costare fino a diversi anni di carcere interrompere la circolazione stradale per dissentire contro opere inutili e costose come il ponte sullo stretto – spiegano i pentastellati locali –, occupare scuole per manifestare il proprio dissenso, gesti che in tanti nella nostra vita abbiamo compiuto senza per questo essere dei criminali o dei fomentatori. Manifestiamo il nostro più totale dissenso verso il decreto sicurezza con l’auspicio che, se ci sono le condizioni, lo stesso possa venire impugnato davanti alla corte costituzionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - M5S contro il Dl sicurezza: "Dev’essere impugnato"

In questa notizia si parla di: Essere Sicurezza Impugnato Dissenso

Firenze, sicurezza: furti e spaccio. Nuovo sit-in del comitato di San Jacopino. Gianfaldoni: “Stanchi di essere presi in giro” - A Firenze, la sicurezza continua a destare preoccupazione nel quartiere di San Jacopino, alle prese con furti e spaccio.

M5S contro il Dl sicurezza: "Dev’essere impugnato" - Il gruppo territoriale di Forlì del partito si unirà alla manifestazione nazionale di domani che si esprime anche per i referendum e contro l’occupazione di Gaza. Lo riporta msn.com

Logica securitaria e paura del dissenso: il governo getta la maschera col decreto Sicurezza - Tra le proteste dell'opposizione, è diventata legge una delle teorie più strampalate in assoluto della destra: che si possa garantire più sicurezza ... Segnala fanpage.it

Decreto Sicurezza, Amnesty International: ”Anni di galera per nuovi reati per bloccare il dissenso” - Il pronunciamento dell’Organizzazione umanitaria in difesa dei diritti che parteciperà alle manifestazioni previste oggi ... Scrive repubblica.it

#?_+ ?+ ? +? ?+ #?