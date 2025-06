M5s Conte | Il simbolo è del movimento né mio né di Grillo

Il Movimento 5 Stelle si trova al centro di una delicata disputa legale riguardante il simbolo, simbolo di un’area condivisa e non di singoli leader. Giuseppe Conte, intervenuto a Radio Rai Uno, chiarisce che non c’è alcuna lite con Beppe Grillo e sottolinea che la questione sarà risolta in tribunale se necessario. La vera proprietà del simbolo rappresenta un patrimonio collettivo, incarnando i valori e la volontà di chi crede nel progetto M5S.

Giuseppe Conte è intervenuto sulla causa intentata da Beppe Grillo in merito al simbolo del Movimento 5 Stelle. Intervistato a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno, l’ex premier ha precisato: « Nessuna lite » con il garante del Movimento, spiegando che l’eventuale contenzioso sul simbolo «è una questione da legali. Se verrà posta, verrà risolta in tribunale». Ha poi aggiunto: «Il simbolo è del M5s, non è né di Conte né di Grillo, ma di una comunità di eletti e attivisti che credono in questi valori». Conte: «Schlein candidata premier? Perché no, ma è prematuro adesso». Nel corso dell’intervista, Conte ha toccato ha parlato anche della possibile candidatura a premier di Elly Schlein: «Perché no? È segretario di un partito importante, ha esperienza politica, perché non dovrebbe aspirare e non dovrebbe essere in grado?». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - M5s, Conte: «Il simbolo è del movimento, né mio né di Grillo»

