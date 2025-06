M O Conte | Ue e Governo hanno fatto gli struzzi sul genocidio

Di fronte a un genocidio che si consuma sotto i nostri occhi, alcuni preferiscono voltare lo sguardo, mentre altri si rifiutano di restare in silenzio. La triste realtà di Gaza, con migliaia di vittime innocenti e una comunità internazionale che sembra rimanere immobile, solleva domande urgenti sulla responsabilità e il ruolo di noi tutti. È il momento di riflettere e agire, perché il silenzio non è più un’opzione.

Roma, 6 giu. (askanews) – “C’è chi non rimane in silenzio e non accetta il ruolo dell’ignavo in questa storia. C’è chi non si riconosce nelle scelte di questa Europa e di questo Governo che hanno fatto finora gli struzzi sul genocidio in corso a Gaza, 60mila palestinesi uccisi, oltre 16 mila bambini morti, 1 milione affamati, senza che sia stato disposto un embargo sulle armi, senza che siano state adottate sanzioni pesanti al governo israeliano del criminale Netanyahu”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: “C’è chi non può accettare che dal nostro Paese – come scrive oggi Il Fatto citando il report di Archivio Disarmo – partano tutt’oggi sistemi d’arma e tecnologie militari per Israele, che l’Europa anche nel 2024 sia stato il maggior mercato per l’export di armi da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Fatto Governo Struzzi Genocidio

Il governo impugna la legge del Trentino. Lega contraria ma è un “fatto tecnico”. E le sinistre speculano - Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della provincia autonoma di Trento sul terzo mandato, sostenendo che si tratta di un fatto tecnico.

C'è chi non rimane in silenzio e non accetta il ruolo dell'ignavo in questa storia. C'è chi non si riconosce nelle scelte di questa Europa e di questo Governo che hanno fatto finora gli struzzi sul genocidio in corso a Gaza, 60mila palestinesi uccisi, oltre 16 mila b Partecipa alla discussione

M.O., Conte: Ue e Governo hanno fatto gli struzzi sul genocidio - Giu 6, 2025 M.O. Roma, 6 giu. (askanews) – “C’è chi non rimane in silenzio e non accetta il ruolo dell’ignavo in questa storia. C’è chi non si riconosce nelle scelte di questa Europa e di questo Gover ... Si legge su askanews.it

Conte contro Molinari: “A Gaza è genocidio, usate la retorica del 7 ottobre per giustificarlo”. Su La7 - Non se ne sarà accorto, ma il 7 ottobre si è consumato un po’ di anni fa, mentre ogni giorno oggi continua quello che io qui chiamo genocidio ... fatto nessuno". 19:43 - Mo: Nardella, 'Governo ... Da ilfattoquotidiano.it

Gaza, Albanese a La7: “È genocidio, non sterminio. Non conta il numero di vittime ma la volontà di distruzione” - "Il governo Meloni sospenda subito l'accordo di cooperazione militare con Israele". L'appello di Francesca Albanese - Video ... Come scrive ilfattoquotidiano.it