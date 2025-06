Luzai | Non avere la cittadinanza italiana mi ha fatto sentire rifiutata e inferiore La prima cosa che farò dopo averla ottenuta? Andare a votare

Luzai, cantante e producer italiana di origini camerunensi, ha vissuto il dolore di sentirsi rifiutata e inferiore a causa della mancanza di cittadinanza. Dopo averla ottenuta, il suo primo gesto sarà andare a votare, simbolo di rinascita e appartenenza. La sua storia, narrata nel primo EP, diventa un messaggio di speranza: dimostrare che le persone nere possono raggiungere qualsiasi traguardo e ispirare altre ragazze a credere nei propri sogni.

Luzai è una cantante e una producer italiana, ma di origini camerunensi. Un background che, come spiega nel suo primo EP, l'ha sempre fatta sentire «estranea». Ora, sogna che il suo percorso sia di ispirazione ad altre ragazze per dimostrare che «le persone nere possono arrivare dove vogliono». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Luzai: «Non avere la cittadinanza italiana mi ha fatto sentire rifiutata e inferiore. La prima cosa che farò dopo averla ottenuta? Andare a votare»

