Lutto nello sport a Sondrio | è morto Giordano Giacomelli il maestro di karate che ha avvicinato allo sport migliaia di bambini e ragazzi

Il mondo dello sport valtellinese piange la scomparsa di Giordano Giacomelli, maestro di karate e figura di riferimento per migliaia di giovani. Con il suo impegno e passione, ha avvicinato generazioni all'arte marziale, lasciando un segno indelebile nella comunità. La sua morte improvvisa rappresenta una perdita incolmabile, ma il suo insegnamento e dedizione continueranno a vivere nelle menti e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Sondrio, 6 giugno 2025 – Classe 1957, il Maestro Giordano Giacomelli – C.N. 6° DAN Federale Fe.I. Ka., C.N. 5° DAN Federale F.I.K.T.A., C.N. 4° DAN J.K.A. (Japan Karate Association), Direttore Tecnico KCV – è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri nella propria abitazione di via don Cusini a Talamona, con tutta probabilità stroncato da improvviso malore. Il mondo dello sport valtellinese e non solo perde un’autentica colonna, un uomo che ha saputo avvicinare al karate e far crescere, sino a raggiungere ottimi risultati, intere generazioni, oltre che un autorevole atleta conosciuto anche a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it