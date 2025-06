L’uomo fermato per la morte di Denisa Maria Paun ha confessato anche un altro omicidio

La drammatica vicenda di Denisa Maria Paun scuote la comunità di Prato, mentre l’uomo fermato, Vasile Frumuzache, ha confessato non solo l’omicidio della giovane donna, ma ha anche rivelato di aver ucciso un’altra donna circa un anno fa. La sua doppia confessione apre nuovi spunti sulla complessità del caso e sulla paura che si cela dietro queste scomparse. La verità sta emergendo, ma molte domande restano ancora senza risposta...

Vasile Frumuzache, l’uomo fermato dalla polizia con l’accusa di aver ucciso Denisa Maria Paun, scomparsa a Prato a metà maggio e ritrovata senza vita a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, ha confessato il crimine. In un secondo interrogatorio, inoltre, ha rivelato di aver assassinato anche un’altra donna, più o meno un anno fa. Denisa aveva trent’anni, era di origine romene e lavorava come escort. Il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi di un casolare abbandonato, nascosto tra i rovi. La persona arrestata è un cittadino romeno di trentadue anni, che aveva parlato al telefono con lei poco prima che si perdessero le sue tracce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’uomo fermato per la morte di Denisa Maria Paun ha confessato anche un altro omicidio

In questa notizia si parla di: Denisa Uomo Fermato Maria

Denisa Maria Adas scomparsa, l'uomo «pericoloso» nella chat delle escort, il trolley mancante e il "tour": cosa sappiamo - La scomparsa di Denisa Maria Adas, 30enne romena residente a Roma, è un caso che preoccupa sempre di più.

L’uomo fermato per la morte di Maria Denisa Adas, 30enne romena scomparsa da un residence di Prato tra il 15 e il 16 maggio, ha confessato dopo lunghe ore di interrogatorio ? https://tinyurl.com/4hymdtye Partecipa alla discussione

L’uomo fermato per la morte di Maria Denisa #Adas, 30enne romena scomparsa da un residence di Prato tra il 15 e il 16 maggio, ha confessato dopo lunghe ore di interrogatorio: ha deciso di ucciderla perché lei lo avrebbe ricattato minacciandolo di rivelare a Partecipa alla discussione

Denisa Maria Adas, confessa l’uomo fermato per l’omicidio della escort a Prato - Ha confessato Vasile Fruzumache, guardia giurata di nazionalità rumena 32enne, arrestato ieri perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Maria Denisa Paun ... lapresse.it scrive

Ha confessato l'uomo fermato per l'omicidio di Denisa Paun Adas: "Mi ricattava" - Il 32enne ha ammesso di avere strangolato la donna nella stanza del residence di Prato e di avere poi smembrato il cadavere. Secondo la sua versione dei fatti, la vittima gli aveva chiesto 10mila euro ... Scrive rainews.it

Maria Denisa Adas, è stato un femminicidio. L'uomo fermato tradito da due errori: «Pensava che del corpo non restasse niente» - Tragico epilogo per Maria Denisa Adas, la escort 30enne scomparsa da Prato dalla notte tra il 15 e 16 maggio: la giovane di origini romene non si era allontanata volontariamente, nessuna ... msn.com scrive