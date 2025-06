L' uomo barricato ha un coltello via Gramsci chiusa per motivi di sicurezza VIDEO

Un uomo barricatosi nel suo ufficio con un coltello ha scatenato l’allerta a Via Gramsci. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, il titolare dell’agenzia immobiliare si rifiuta di uscire, mettendo in atto una forte resistenza. La situazione, sotto costante monitoraggio, ha reso necessaria la chiusura dell’area per garantire la sicurezza di tutti. Restiamo aggiornati per ulteriori sviluppi di questa delicata vicenda.

Continua a non voler abbandonare il proprio ufficio il titolare dell'agenzia immobiliare che da questa mattina si è barricato nel proprio luogo di lavoro con un coltello. Alle forze dell'ordine non è rimasto altro da fare che chiudere l'area per logici motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'uomo barricato ha un coltello, via Gramsci chiusa per motivi di sicurezza (VIDEO)

In questa notizia si parla di: Barricato Coltello Motivi Sicurezza

Barricato in casa in Puglia consegna coltello ai carabinieri - I carabinieri sono riusciti a farsi consegnare il coltello dal 47enne che dal ... cui si trova la palazzina è stata delimitata per motivi di sicurezza. Da ansa.it

Barricato in casa in Puglia consegna coltello ai carabinieri - (ANSA) - MARGHERITA DI SAVOIA, 04 MAG - I carabinieri sono riusciti a farsi consegnare il coltello dal 47enne ... palazzina è stata delimitata per motivi di sicurezza. (ANSA). msn.com scrive

Rho, spara e si barrica in casa: 54enne disarmato dopo notte di trattativa - I carabinieri hanno chiuso l'accesso alla strada per motivi di sicurezza e ... dei farmaci aveva esploso colpi d'arma e si era barricato nella sua abitazione di via Ghandi. Per ore l'uomo non ... Segnala ilgiorno.it

SI BARRICA IN CASA MINACCIANDO I CARABINIERI, 40ENNE IMMOBILIZZATO COL TASER | 21/06/2022