L' Università Pegaso avvia la quinta edizione di REN International Conference 2025 | Le Nuove Sfide nell’Universal Design for Learning

L’Università Pegaso, pioniera nell’innovazione educativa, annuncia con entusiasmo la quinta edizione di REN International Conference 2025, dedicata alle nuove sfide dell’Universal Design for Learning. Attraverso il suo rinomato REN Lab, l’ateneo si impegna a esplorare soluzioni innovative per rendere l’apprendimento accessibile e inclusivo per tutti. Un evento imperdibile che promette di plasmare il futuro dell’educazione universitaria.

L'Università Pegaso attraverso il suo Ren Lab avvia la quinta edizione di REN International Conference 2025: Le Nuove Sfide nell'Universal Design for Learning.

Università, Pegaso: con Ren Lab quinta edizione di Ren international conference - L’Università Pegaso si conferma protagonista nel panorama accademico internazionale con la quinta edizione della Ren International Conference, un evento che riunisce oltre 350 relatori da 62 atenei di tutto il mondo.