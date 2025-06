L' Università Pegaso attraverso il suo Ren Lab avvia la quinta edizione di REN International Conference 2025

L’Università Pegaso, con il suo innovativo Ren Lab, apre le porte alla quinta edizione di REN International Conference 2025, dedicata alle sfide emergenti nell’Universal Design for Learning. Oltre 350 relatori da 62 università italiane e internazionali si confronteranno su un tema cruciale per il futuro dell’educazione inclusiva. Un evento imperdibile per chi desidera plasmare nuove strategie e soluzioni innovative nel campo dell’apprendimento universale, contribuendo così a un mondo accademico più accessibile e aperto a tutti.

