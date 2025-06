L' umbra Monini e la Fodazione Veronesi insieme per una ricerca salva-vite | l' olio di oliva e la prevenzione di raro tumore

L’Umbria Monini e la Fondazione Veronesi uniscono le forze in una missione cruciale: una ricerca per salvare vite attraverso l’olio di oliva, simbolo di salute e benessere. In un’epoca in cui il cibo si trasforma in alleato della prevenzione oncologica, questa iniziativa mira a scoprire come il consumo di olio possa contribuire a combattere rari tumori. Perché la prevenzione inizia proprio dalla tavola, e il futuro può essere scritto oggi.

Il cibo è ormai da tempo sotto la lente dei ricercatori che cercano non solo di trovare le cure adeguate per sconfiggere il cancro nelle sue infinite specificità, ma vogliono prima di tutto trovare la formula giusta per la prevenzione al male. Capire quei prodotti che possono far bene all'interno.

