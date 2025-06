L' ultimo selfie in montagna poi la caduta | è morto dopo un volo di 160 metri

L'ultimo selfie in cima alla montagna, un ricordo che si trasforma in tragedia. Daniel Osterloh, appassionato di avventure estreme, ha perso la vita dopo un volo nel vuoto di oltre 160 metri, lasciando dietro di sé un dolore profondo. La sua storia ci ricorda quanto il desiderio di conquista possa essere anche pericoloso e imprevedibile. Concludiamo con un messaggio di cautela e di rispetto per la natura.

L'ultimo selfie in cima alla montagna, poi la caduta: Daniel Osterloh è morto dopo un volo nel vuoto di oltre 160 metri. È stato ritrovato senza vita nella tarda mattinata di giovedì dopo una notte intera di ricerche: da quanto si apprende sarebbe precipitato dopo aver raggiunto la vetta della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - L'ultimo selfie in montagna, poi la caduta: è morto dopo un volo di 160 metri

