Lukaku possibile addio al Napoli? Intanto arriva un segnale dal Belgio

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra essere in bilico, con segnali che arrivano dal Belgio preannunciando un possibile addio. La tensione cresce nel cuore azzurro, mentre il club si prepara a rinforzare la rosa per mantenere il trono in Serie A. Ma prima di svelare le trattative e i colpi di mercato, è fondamentale capire cosa sta accadendo dietro le quinte...

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli potrebbe terminare? Di seguito le ultimissime sull’attaccante azzurro. La situazione in casa Napoli si fa sempre piĂą rovente. Gli azzurri hanno vinto l’ultimo campionato e l’obiettivo è sicuramente provare a ripetersi durante la nuova stagione. Per fare ciò, però, servirĂ un mercato all’altezza come giĂ sottolineato dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Prima di parlare delle entrate, però, è opportuno fare una panoramica anche sulle possibili cessioni. A tal proposito, potrebbe essere in bilico il futuro di Romelu Lukaku. Futuro in bilico per Lukaku? La mossa dell’attaccante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku, possibile addio al Napoli? Intanto arriva un segnale dal Belgio

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku.

Anguissa riflette sul futuro: tentazione araba e addio possibile al Napoli - ForzAzzurri.net - Anguissa riflette sul futuro: tentazione araba e addio possibile al Napoli Il Napoli, fresco campione d’Italia, si prepara a una rivoluzione sul mercato. Lo riporta forzazzurri.net

Anguissa, possibile addio: il Napoli studia tre profili per sostituirlo - Il Napoli valuta ogni imprevisto come, ad esempio, il possibile addio di Zambo Anguissa. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta studiando tre profili per sostituirlo. Riporta areanapoli.it

“Prima o poi Lukaku tornerà all’Anderlecht”, l’annuncio è netto: Napoli avvertito - In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importantissimo annuncio sul futuro di Romelu Lukaku. Il Napoli di Antonio Conte, dop’ un incredibile lotta punto a punto contro l’Inter, si è laureato ... Lo riporta informazione.it

