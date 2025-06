Luigi Riccio nuovo direttore generale delle Politiche Agricole della Regione Campania

Luigi Riccio, nuovo direttore generale delle Politiche agricole della Regione Campania, porta con sé un bagaglio di competenze e passione per il settore. La nomina viene accolta con entusiasmo da Confagricoltura Campania, che confida nel suo intuito e nella sua esperienza per rafforzare il comparto agricolo locale. Siamo certi – affermano Fabrizio Marzano e Paolo Conte – che il suo contributo sarà determinante per garantire una crescita sostenibile e innovativa dell’agricoltura campana, favorendo lo sviluppo di un settore strategico per la regione.

Luigi Riccio è il nuovo direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania. La nomina è accolta con soddisfazione da Confagricoltura Campania. “Siamo certi – affermano Fabrizio Marzano e Paolo Conte, presidente e direttore di Confagricoltura Campania – che il nuovo direttore generale saprà mettere a disposizione del comparto agricolo campano le sue competenze e la sua esperienza, per garantire una programmazione lungimirante e una governance solida, capace di accompagnare le imprese agricole campane in un percorso di crescita e competitività”. in foto Fabrizio Marzano Una nomina che arriva in un momento decisivo per l’attuazione del PSR e della nuova Pac 2023–2027, in cui l’agricoltura è chiamata a confrontarsi con sfide complesse: dalla transizione ecologica alla gestione sostenibile delle risorse, passando per l’innovazione tecnologica e una sempre maggiore efficienza nell’utilizzo dei fondi comunitari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

