L’Ue pensa a uno scudo contro le importazioni dalla Cina | La crescita di Pechino non avvenga a scapito delle nostre aziende

di rafforzare i propri legami commerciali con l’Europa, mettendo a rischio le nostre imprese e il nostro mercato interno. In un contesto globale in rapido mutamento, l’UE si prepara a mettere in campo strategie mirate per salvaguardare le eccellenze europee senza mettere a repentaglio i rapporti con la Cina. La sfida è grande, ma la nostra determinazione di proteggere gli interessi europei non deve vacillare.

«La straordinaria crescita della Cina non deve avvenire a scapito dell’economia europea». Suonano un po’ come un avvertimento le parole pronunciate da Maroš Šef?ovi?, commissario Ue al Commercio, al Brussels Economic Security Forum. Con la guerra commerciale scatenata da Donald Trump, è diventato più complicato per la Cina esportare i propri prodotti verso gli Stati Uniti. E il rischio, come già si teme da tempo a Bruxelles, è che Pechino scelga di dirottare le proprie esportazioni verso il mercato europeo, il più aperto al mondo. Un processo da gestire con attenzione, se si vuole evitare di penalizzare le imprese del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Open.online

