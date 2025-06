L’Ue cambia le regole sui risarcimenti per i voli aerei | aumentano le ore di ritardo necessarie per far scattare i rimborsi

Le nuove regole sui risarcimenti per i voli in Italia e in Europa stanno rivoluzionando i diritti dei passeggeri. Dopo dodici anni di negoziati, il Consiglio Ue ha approvato un aggiornamento che introduce maggiori garanzie, ma anche alcuni limiti, ai rimborsi in caso di ritardi e cancellazioni. La sfida ora è capire come queste modifiche influenzeranno le vostre prossime prenotazioni aeree e se sono davvero a vostro favore.

Cambiano le regole e i requisiti sui risarcimenti per i voli in ritardo. Dopo un negoziato durato dodici anni, il Consiglio Ue ha raggiunto un’intesa politica per riformare il regolamento sui diritti dei passeggeri dei voli aerei all’interno dell’Unione europea. Le nuove regole prevedono più garanzie e automatismi per le compagnie aeree in caso di ritardi e cancellazioni, ma abbassano anche la soglia dei risarcimenti. Il tetto massimo dei rimborsi scenderà da 600 a 500 euro e scatterà dopo un ritardo di 4 ore per i voli fino a 3.500 chilometri e dopo un ritardo di 6 ore per i voli oltre i 3.500 chilometri. 🔗 Leggi su Open.online

