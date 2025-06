Ludovico Tersigni | carriera e vita privata dell’attore di SKAM Italia

Ludovico Tersigni, volto noto del teen drama "Skam Italia", ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e carisma. Nato nel 1995, ha intrapreso un percorso artistico ricco di successi, passando dal teatro alla tv, fino al cinema internazionale. La sua vita privata, spesso riservata, si intreccia con una carriera in continua ascesa che lo rende uno dei giovani attori più promettenti del panorama italiano. Questo approfondimento analizza dettagliatamente la sua età, formazione, carriera e vita privata, offrendo una panoramica completa delle sue sfide e traguardi.

In un panorama cinematografico e televisivo sempre più competitivo, emergono figure di talento che si distinguono per le loro capacità interpretative e il percorso professionale. Tra queste si colloca Ludovico Tersigni, attore noto per aver interpretato ruoli di rilievo in produzioni italiane e internazionali. Questo approfondimento analizza dettagliatamente la sua età, formazione, carriera e vita privata, offrendo una panoramica completa delle sue attività pubbliche e personali. ludovico tersigni: età, altezza e percorso formativo. Ludovico Tersigni nasce a Roma l’8 agosto 1995. Attualmente ha 30 anni ed è cresciuto a Nettuno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ludovico Tersigni: carriera e vita privata dell’attore di SKAM Italia

