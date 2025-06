Lucio Corsi in radio da oggi il singolo Situazione complicata al via il tour estivo

Situazione complicata è il singolo tratto dal nuovo album di Lucio Corsi Volevo essere un duro e da oggi in radio. Situazione complicata, il singolo tratto dal nuovo album di Lucio Corsi Volevo essere un duro (disco d’oro), è da oggi disponibile in rotazione radiofonica: «” Situazione complicata” è una canzone d’amore proprio perché tra gicomic a. La voce narrante è quella di un uomo ridicolo, ridicolo poiché possessore di un cuore ingarbugliato. Sogna e soffre, studia piani fallimentari, fugge alla perfezione, torna e finge.» Il calendario del tour. 12 giugno 2025 – Mestre (VE) – Parco Bissuola 14 giugno 2025 – Saint Nicolas (AO) – Musicastelle 17 giugno 2025 – Cagliari – Arena in Fiera 21 giugno 2025 – Roma – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle 25 giugno 2025 – Bologna – Sequoie Music Park 27 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest 28 giugno 2025 – Genova – Altraonda Festival – Arena del Mare 29 giugno 2025 – Lido di Camaiore (LU) – La Prima Estate – Parco Bussoladomani 6 luglio 2025 – Perugia – L’Umbria Che Spacca 8 luglio 2025 – Collegno (TO) – Flowers Festival 10 luglio 2025 – Arezzo – Mengo Festival 13 luglio 2025 – Caserta – Un’Estate Da Belvedere – Belvedere di San Leucio 18 luglio 2025 – Sassari – Festival Abbabula 19 luglio 2025 – Lanusei (NU) – Rocce Rosse & Blues 23 luglio 2025 – Termoli (CB) – Termoli Summer Festival 24 luglio 2025 – Montecosaro (MC) – Mind Festival 27 luglio 2025 – Laghi di Fusine (UD) – No Borders Music Festival (tutto esaurito) 2 agosto – Locarno – Rotonda by la Mobiliare (Locarno Film Festival) 6 agosto 2025 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini 7 agosto 2025 – Castelbuono (PA) – Ypsigrock 10 agosto 2025 – Locorotondo (BA) – Locus Festival 11 agosto 2025 – Lecce – Cave del Duca 12 agosto 2025 – Lamezia Terme (CZ) – Color Fest 17 agosto 2025 – Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce (tutto esaurito) 18 agosto 2025 – Follonica (GR) – Summer Nights 30 agosto 2025 – San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto Festival – Villa Torlonia (tutto esaurito) 31 agosto 2025 – Mantova – Mantova Summer Festival – Palazzo Te 7 settembre 2025 – Milano – Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Lucio Corsi, in radio da oggi il singolo Situazione complicata, al via il tour estivo

