Lucciole e laboratori a Casa di Gesso

Immergiti in un mondo magico di luci e creatività con "Come le lucciole: piccoli e luminosissimi". Organizzato da TEDxCesena in collaborazione con Casa di Gesso, questo laboratorio unisce adulti e bambini in un’esperienza unica tra teatro, gioco e narrazione. Un’occasione speciale per scoprire come la fantasia possa illuminare ogni momento, rendendo indimenticabile il legame tra grandi e piccini e...

Un'avventura intitolata "Come le lucciole: piccoli e luminosissimi". È quanto propone TEDxCesena su ideazione di Casa di Gesso. Domani, dalle 17 alle 18.30, prende vita un laboratorio creativo e teatrale pensato per coppie formate da un adulto e un bambino (tra i 5 e i 9 anni), nella suggestiva cornice di via Braghittina 879, a San Vittore di Cesena. Un viaggio tra immaginazione, gioco e narrazione, il cui confine tra realtà e fantasia si dissolve per lasciare spazio alla meraviglia. Un'occasione preziosa per riscoprire, attraverso lo sguardo dei più piccoli, la magia nascosta nel quotidiano. "È l'arte del teatro fatta con i bambini a generare una speciale emozione - dicono le animatrici di Casa di Gesso -.

