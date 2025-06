Lucchese 1905 | Marco Scianò unico interessato al titolo sportivo per l' Eccellenza

In un panorama calcistico spesso imprevedibile, la Lucchese 1905 si affaccia di nuovo all’orizzonte con una sorpresa: Marco Scianò, ex dirigente del Piacenza, sembra essere l’unico a mostrare reale interesse per il titolo sportivo dell’Eccellenza, lasciando intuire che la corsa potrebbe non essere così aperta come si pensava. La domanda ora è: cosa ci riserva questo nuovo capitolo? Rimanete con noi per scoprire gli sviluppi.

Chi pensava che ci sarebbe stata la corsa ad acquisire il titolo sportivo lasciato dalla cancellata Lucchese 1905 dal calcio professionistico, per iniziare un nuovo percorso partendo sia pure dall'Eccellenza, deve fare i conti con la realtà. Perché, ad oggi, sembra che l'unica manifestazione di interesse sia quella dell'ex "dg" del Piacenza, Marco Scianò, che ieri, ha addirittura salito le scale di Palazzo Orsetti per presentare al sindaco le sue "credenziali" economico-sportive (si dice che sia alla testa di una "cordata" di imprenditori del Nord). Di altre cosiddette "cordate" non è dato sapere ufficialmente, anche se i soliti bene informati dicono che altri "soggetti" si sarebbero fatti avanti, ma nessuno che sia espressione del mondo imprenditoriale locale.

