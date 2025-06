Lucca Summer Festival 2025 l’elenco dei cantanti

Il Lucca Summer Festival 2025 promette un’edizione spettacolare, con una line-up che farà battere il cuore di ogni amante della musica. Dal 28 giugno, la città toscana si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico di concerti imperdibili, attirando star internazionali di calibro mondiale. Tra gli artisti confermati ci sono Jennifer Lopez, Robert Plant, Nick Cave e gli Scorpions, ma anche ...

Il 28 giugno inizia il Lucca Summer Festival, fra le manifestazioni musicali italiane più attese di tutta l’estate. In piazza Napoleone, e in alcuni casi anche presso le Mura Urbiche, della cittadina toscana, sono attese alcune delle più grandi star internazionali per concerti che spazieranno dal rock al pop, passando anche per il cantautorato e la classica. Sul palco, tra gli altri, Jennifer Lopez, Robert Plant, Nick Cave e Scorpions, ma anche Riccardo Cocciante, Till Lindemann, Riccardo Muti e Morrissey. Su Ticketone, Vivaticket e il sito ufficiale dell’evento, a seconda delle date, sono disponibili i biglietti in vari settori dello spazio riservato ai concerti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lucca Summer Festival 2025, l’elenco dei cantanti

In questa notizia si parla di: Lucca Summer Festival Elenco

Jennifer Lopez in Italia: Quanto Costa Veramente un Selfie con JLo al Lucca Summer Festival? - Scopri quanto costa realmente un selfie con Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival. L’unica data italiana del tour 'Up All Night Live' offre biglietti VIP e l’opportunità di una foto esclusiva, ma a cifre da capogiro.

Speciale Lucca Summer Festival Partecipa all'estrazione finale dei biglietti per i concerti di Dream Theater, Thirty Seconds To Mars, Till Lindemann + Lacuna Coil, Scorpions e Robert Plant Partecipa alla discussione

Al Lucca Summer Festival per una foto con Jennifer Lopez bisogna pagare 1.403 euro. A parte il biglietto del concerto. Qui è quando non le ho fatto pagare niente. Partecipa alla discussione

Lucca Summer Festival 2025, dove prendere i biglietti e quanto costano - Dal 28 giugno al 27 luglio è in programma il Lucca Summer Festival: da Jennifer Lopez ad Antonello Venditti, tutte le info sui biglietti. Riporta lettera43.it

Lucca Summer Festival 2025, quando c’è Jennifer Lopez - Al Lucca Summer Festival arriverà anche Jennifer Lopez per l'unica data italiana del suo Up All Night Tour. Data, biglietti e pacchetti vip. msn.com scrive

I grandi nomi del “Lucca Summer Festival”, al via il 28 giugno - Mimmo D'Alessandro racconta come crea con Adolfo Galli il Summer Festival e come attira star internazionali ... Come scrive sorrisi.com