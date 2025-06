Luca Parmitano Il suo viaggio nel ghiacciaio

Scopri l’affascinante e drammatica testimonianza di Luca Parmitano, astronauta e esploratore, che condividerà il suo viaggio sul ghiacciaio del Gorner in Svizzera. Insieme a esperti come Francesco Sauro e Alessio Romeo, affronteremo i cambiamenti climatici che minacciano i nostri poli e i nostri paesaggi. Non perdere questa occasione di approfondire il futuro del nostro pianeta: l’appuntamento è alle 18,30 nell’aula Spallanzani del museo Kosmos.

L’astronauta Luca Parmitano racconterà in un videomessaggio la sua esperienza sul ghiacciaio del Gorner in Svizzera con l’associazione geografica “ La Venta “ dove sono stati rilevati cambiamenti preoccupanti. Ne parlerà alle 18,30 di oggi nell’aula Spallanzani del museo Kosmos. “Gli ultimi ghiacci“ si intitola l’incontro con Francesco Sauro (geologo e ricercatore dell’Università di Padova) e Alessio Romeo (geologo e glaciologo), organizzatori del progetto “ Inside the Glaciers “ dedicato all’esplorazione dei ghiacciai. L’incontro è organizzato dall’associazione “La Venta“ che da oltre 30 anni conduce spedizioni e ricerche in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luca Parmitano. Il suo viaggio nel ghiacciaio

