Lovers Film Festival Vladimir Luxuria confermata alla direzione fino al 2027

Torino si conferma capitale dell'inclusività e della cultura LGBTQI+ con la riconferma di Vladimir Luxuria come direttrice del Lovers Film Festival fino al 2027. Un impegno che rafforza la vocazione innovativa della città e celebra un anno di particolare significato per il festival e la comunità. Nel 2027, Torino si prepara a vivere un momento storico, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama culturale internazionale.

