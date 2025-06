Lotito punge | Inzaghi? Storia di una morte annunciata Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone

Claudio Lotito, presidente della Lazio, non ha esitato a commentare la difficile stagione dei biancocelesti, definendola “una storia di una morte annunciata”. Le sue parole, pronunciate durante il Festival della Serie A, svelano tensioni e aspettative non completamente soddisfatte, lasciando intendere che il percorso del club potrebbe essere segnato da cambiamenti imminenti. Ma cosa riserverà il futuro per la Lazio?

Lotito: «Inzaghi? Storia di una morte annunciata. Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone». Le dichiarazioni Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante il Festival della Serie A. SULLA STAGIONE – «E’ stata un’annata avvincente, purtroppo nel finale non abbiamo raccolto quello che avevamo seminato». SU SARRI – «Una Lazio vincente sulla base dello spirito del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lotito punge: «Inzaghi? Storia di una morte annunciata. Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone»

In questa notizia si parla di: Lotito Inzaghi Storia Morte

Inzaghi cala gli assi e punta la Lazio: 40 milioni per lo scippo a Lotito - Inzaghi prepara la sfida alla Lazio, puntando forte sul mercato con un’offerta di 40 milioni per scippo a Lotito.

#Lotito: “Sarà una #Lazio avvincente con #Sarri sullo spirito del comandante. L’addio di #Inzaghi all’#Inter? Storia di una morte annunciata. #Tare al #Milan? Igli è un professionista che ho introdotto io nel mondo del calcio come ds: è una persona seria con gr Partecipa alla discussione

Lotito, più di una frecciata contro Inzaghi: "Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone. Dico solo che è la storia di una morte annunciata. Marotta deluso da Inzaghi? Sai qual è il problema? Quando uno deve vince tutto, deve vince il Triplete e poi n Partecipa alla discussione

Lotito: "L'addio di Inzaghi all'Inter? Storia di una morte annunciata" - Al termine della presentazione del calendario della Seria 2025/26 ha parlato Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha commentato il recente addio di Simone Inzaghi. Lo riporta msn.com

VIDEO FCIN1908 / Lotito: “Inzaghi-Arabia? Storia di una morte annunciata perché…” - Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: Daniele Mari e Giovanni Montopoli - Vice Direttore : Sabine Bertagna Il sito ... Da fcinter1908.it

Igli Tare, chi è: Lotito, la Lazio, Inzaghi, le minacce di morte al figlio, Guardiola, le plusvalenze - Il ragazzo, nel settembre 2021, denunciò le minacce di morte ricevute sui social, che ce l'avevano col padre ma purtroppo non risparmiavano neanche la famiglia: «Sono laziale da quando sono ... Riporta corriere.it

Inzaghi sulla telefonata con Lotito: Si è conclusa con una risata