Lotito incredibile | Inzaghi-Inter? Storia di una morte annunciata

Claudio Lotito non ha mai peli sulla lingua e, questa volta, il suo commento sull'addio di Simone Inzaghi all’Inter è stato inequivocabile. Tra passato e presente, la storia di un amore rovinato si ripete, con una chiara ombra di “morte annunciata” che aleggia sul destino delle squadre coinvolte. Un capitolo che sembra destinato a lasciare tracce indelebili nel calcio italiano, e che potrebbe segnare una svolta inattesa per tutti gli appassionati.

Claudio Lotito, come sempre, non usa mezzi termini per commentare l'addio di Simone Inzaghi all'Inter. Il presidente della Lazio non ha dimenticato il passato. TRA PRESENTE E PASSATO – Simone Inzaghi ha lasciato l' Inter nella sorpresa di tutti in società, come ha ammesso lo stesso Giuseppe Marotta. Non è però qualcosa di mai accaduto, perché nel passato l'allenatore aveva fatto una cosa simile per passare in nerazzurro. In quel caso fu la Lazio ad essere vittima, in particolare Claudio Lotito che aveva pronto tutto per il rinnovo dell'allenatore. Lotito ha voluto ricordare ciò che successe senza utilizzare mezzi termini sul passato: «Inzaghi-Inter, l'addio dei giorni scorsi? Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone.