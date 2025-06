L’Ospedale Indonesiano di Gaza raso al suolo dalle forze israeliane | “Era casa mia voglio diventare medico”

In un contesto di devastazione e perdita, la storia di Hamza emerge come un simbolo di speranza e resilienza. A soli 22 anni, ha visto il suo mondo distrutto, ma la sua determinazione a realizzare il sogno di diventare medico rimane forte. La sua scelta di dedicarsi alla medicina non è solo un desiderio personale, ma un gesto di solidarietà e coraggio di fronte alle atrocità che hanno segnato la sua vita. Continua a leggere.

La storia di Hamza, 22 anni, volontario e studente di medicina: due settimane fa ha perso tutta la sua famiglia in un bombardamento. Ora è rimasto solo con la sorellina di dieci anni. “Quel posto era casa mia. Piango per ciò che ho perso. Ma voglio ancora fare quello che mio padre sognava per me: diventare medico”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

