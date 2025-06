L’origine di Roma riveduta e corretta | applausi e sorrisi per lo spettacolo dei bambini delle classi VA e VB dell’I C di Supino

Un lavoro che ha saputo incantare il pubblico con creatività e entusiasmo, trasformando un semplice pomeriggio in un'esperienza indimenticabile. Applausi scroscianti e sorrisi genuini hanno coronato questa magica serata, dimostrando ancora una volta il talento e la passione dei giovani attori. Un evento che ha unito cultura, divertimento e solidarietà, lasciando il segno nel cuore di tutti i presenti.

Una serata ricca di emozioni, cultura e sorrisi quella andata in scena ieri presso i giardinetti di Toronto di Supino, dove i bambini delle classi VA e VB del plesso di Supino dell’Istituto Comprensivo si sono esibiti nello spettacolo teatrale “L’origine di Roma riveduta e corretta”, un lavoro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - “L’origine di Roma riveduta e corretta” : applausi e sorrisi per lo spettacolo dei bambini delle classi VA e VB dell’I.C. di Supino

In questa notizia si parla di: Origine Roma Riveduta Corretta

Roma, Orsato e il Var sfortunati con i giallorossi: valutazione corretta, ma... - Una cosa è certa: la Roma non è fortunata ... considerandolo l'origine della cosiddetta "fase di attacco" della Sampdoria, così come - per capirci - era stata rivista la gomitata di ... Secondo sport.sky.it

Chi erano i barbari?