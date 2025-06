Lorenzo Musetti spiega l’infortunio | Sentivo il muscolo perdere potenza Fermarsi la decisione giusta

Lorenzo Musetti si apre sul suo infortunio a Roland Garros, rivelando come il muscolo abbia iniziato a perdere potenza durante la semifinale contro Alcaraz. Una decisione difficile, ma necessaria, per evitare peggioramenti e preservare il suo futuro nel tennis. La tristezza per l’addio precoce al torneo si mescola alla consapevolezza di aver dato tutto fino all’ultimo punto. Ora, il suo obiettivo è tornare più forte di prima.

Lorenzo Musetti ha spiegato l’infortunio rimediato in occasione della semifinale del Roland Garros, che lo ha costretto a ritirarsi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in avvio del quarto set: “ Sono triste e dispiaciuto per come è finita, anche perché fino a quel momento era stato un ottimo incontro. All’inizio del terzo set, quando stavo servendo, ho sentito perdere un po’ di forza sulla parte posteriore della gamba sinistra e la situazione stava peggiorando, quindi ho deciso di fermarmi. Penso sia stata la decisione giusta da prendere, anche se non era quello che volevo. Domani farò degli esami e ovviamente vedrò e valuterò la situazione “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti spiega l’infortunio: “Sentivo il muscolo perdere potenza. Fermarsi la decisione giusta”

