Lorenzo Musetti si consola con il miglior piazzamento in carriera, conquistando il 6° posto mondiale dopo una sorprendente corsa a Roland Garros 2025. Nonostante Djokovic rimanga in vetta, l'azzurro ha dimostrato di essere una mina vagante del tennis internazionale, guadagnando preziosi punti e credibilità. Con questa nuova vetta, Musetti si prepara a sfidare i grandi del circuito in una stagione promettente e ricca di sorprese. Lunedì 26 maggio sarà un giorno da ricordare per il talento italiano.

Lorenzo Musetti si è ritirato nel corso della prima semifinale del Roland Garros 2025 di tennis: avendo raggiunto il penultimo atto del torneo l'azzurro ha incamerato nel complesso 800 punti, mentre lunedì prossimo ne scarterà solamente 100, guadagnandone così 700 netti. L'azzurro dal prossimo lunedì ritoccherà il proprio best ranking: Musetti si è issato infatti al 6° posto della classifica, essendo salito a quota 4560, mentre lunedì 26 maggio, nell'ultimo aggiornamento ufficiale, si trovava in settima posizione a quota 3860. Musetti ha guadagnato una posizione nei confronti dello statunitense Taylor Fritz, fermo a quota 4485, ma resterà in ogni caso alle spalle del serbo Novak Djokovic, il quale al momento si trova in quinta posizione a quota 4630, e dunque anche perdendo contro Sinner resterebbe davanti a Musetti.

