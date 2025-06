Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros

Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz in una semifinale di Roland Garros che promette emozioni e stile. Due talenti, due approcci distinti: il raffinato tennis vintage di Musetti contro l’energia rivoluzionaria di Alcaraz. Mentre il carrarino sottolinea la sua eleganza come alternativa moderna, questa sfida è destinata a scrivere un capitolo indimenticabile nel mondo del tennis. La partita si preannuncia equilibrata e ricca di sorprese, e di certo...

TENNIS di Massimo Selleri Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz (nella foto in basso),, ovvero la semifinale del Roland Garros dove si affrontano due tennisti che stanno costruendo la loro carriera su uno stile diverso rispetto alla maggior parte dei loro colleghi. È stato lo stesso carrarino a sottolineare come il suo sia un tennis datato basato sull’eleganza dove i servizi ai 200 Km all’ora hanno poco spazio. Un modo di giocare che, pur essendo considerato fuori moda, non ha impedito all’azzurro di entrare nella stretta cerchia dei Top10 del ranking Atp con la possibilità di diventare il numero 4 al mondo se oggi (ore 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros

