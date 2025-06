Lorenzo Musetti in top5 nella classifica ATP Race? Dipende da Sinner…

Lorenzo Musetti, protagonista al Roland Garros 2025, conquista un piazzamento straordinario nella classifica ATP Race, salendo dal sesto al quinto posto grazie ai punti accumulati in Francia. La sua vittoria momentanea e l’accesso tra i migliori cinque del circuito dimostrano la crescita dell’azzurro, che ora si avvicina ancor di più ai vertici mondiali. Ma come influirà questa posizione in vista delle prossime sfide? Restate sintonizzati per scoprire il suo percorso verso l’apice del tennis internazionale.

Lorenzo Musetti si è ritirato nel corso della semifinale del Roland Garros 2025 di tennis: in virtù del traguardo raggiunto a Parigi, l’azzurro ha comunque incamerato 800 punti per la race ATP, graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nel corso della stagione. L’azzurro si issa virtualmente dal 6° al 5° posto della classifica, avendo chiuso il torneo a quota 2600, scavalcando il norvegese Casper Ruud, fermatosi a quota 2075. Per confermare questo piazzamento, però, l’azzurro dovrà attendere l’esito della seconda semifinale. Musetti, infatti, è tallonato dal serbo Novak Djokovic, che lo scavalcherebbe in caso di successo nel match odierno contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti in top5 nella classifica ATP Race? Dipende da Sinner…

