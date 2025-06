Lorenzo de Moor | Da ragazzo per sentirmi accettato dagli altri dovevo fare il macho anche se questo mi faceva sentire sporco e sbagliato Sono più famoso all' estero che in Italia ma per ora va bene così

Lorenzo De Moor ha affrontato il suo percorso tra insicurezze giovanili e la voglia di essere accettato. Originario dell’Italia, ma più amato all’estero, ha superato le spacconerie di branco e ha riscoperto l’importanza di un amore autentico e di una vita sincera. La sua storia dimostra che il coraggio di cambiare può portare a un’esistenza più felice, anche nel mondo del cinema, dove ora vola alto.

Ha conosciuto e rifiutato certe spacconerie da branco. Poi ha messo in discussione sé stesso e ha riconsiderato le variabili dell'intimità. Oggi Lorenzo de Moor vive un amore sano. E anche al cinema vola alto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lorenzo de Moor: «Da ragazzo, per sentirmi accettato dagli altri, dovevo fare il macho anche se questo mi faceva sentire sporco e sbagliato. Sono più famoso all'estero che in Italia, ma per ora va bene così»

