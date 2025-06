L' orchestra e il coro del liceo Gullì protagonisti nelle celebrazioni per la festa dei carabinieri

L’orchestra e il coro del liceo Gullì sono stati i protagonisti indiscussi nelle celebrazioni per la festa dei Carabinieri, portando musica e emozione al cuore delle commemorazioni. In occasione del 211° anniversario dell’Arma, il comando provinciale di Reggio Calabria ha promosso eventi dedicati alla Cultura della legalità, coinvolgendo le scuole locali in un tributo vibrante e significativo. Tra le iniziative più significative, due…

