L’Orchestra della Toscana riparte Cartellone con i classici in 14 date

L'Orchestra della Toscana torna protagonista con un ricco cartellone di 14 concerti, ripartendo con i grandi classici che affascinano e emozionano il pubblico. Dopo aver concluso la stagione teatrale, l’ensemble si impegna in una tournée estiva tra Ville Medicee e suggestivi giardini, portando musica sinfonica in luoghi incantati. Un’estate all’insegna dell’eccellenza musicale, pronta a sorprendere gli spettatori in ogni tappa. Non si ferma, perché la magia continua.

Non si ferma l’Orchestra della Toscana (Ort), che ha appena concluso la stagione in teatro. È già alle prese con la nona edizione di ‘ Ville e giardini incantati ’, la rassegna che da stasera al 16 luglio porta la musica sinfonica nei giardini e nelle sale delle Ville Medicee di Firenze e non solo. Un calendario di concerti con una prima speciale, ieri sera, a Borgo San Lorenzo per ‘BorgoInMusica’, che stasera sarà a Poggio a Caiano e domani a La Petraia (alle 21) con le musiche di Mozart e Haydn, dirette da Diego Ceretta (programma completo su www.orchestradellatoscana.it ). Ma le notizie non si esauriscono qui, perché ieri, in una presentazione pubblica al Teatro Verdi, l’Ort ha raccontato la sua stagione 20252026, che si aprirà il 10 settembre con un concerto di anteprima per festeggiare le 45 candeline. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Orchestra della Toscana riparte. Cartellone con i classici in 14 date

