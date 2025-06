L’Orchestra a plettro del Conservatorio Scarlatti all’Orto Botanico | concerto al tramonto

Immergiti in un’atmosfera magica al tramonto, dove la musica si intreccia con la bellezza naturale dell’Orto Botanico. Il secondo concerto del ciclo per celebrare i 230 anni di questo meraviglioso giardino è dedicato al “Mandolino, che passione!”, interpretato dall’Orchestra a plettro del Conservatorio Scarlatti. Preparati a lasciarti conquistare da melodie avvolgenti e suggestive: un’esperienza imperdibile per gli amanti della musica e della natura.

Secondo concerto al tramonto all’Orto Botanico, parte di un unico ciclo di tre appuntamenti, nell’anno in cui il giardino botanico festeggia il suo 230° anniversario: lunedì 9 giugno, alle 18.30, in Sala Lanza ecco “Mandolino, che passione!”, protagonista l’Orchestra a plettro del Conservatorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L’Orchestra a plettro del Conservatorio Scarlatti all’Orto Botanico: concerto al tramonto

In questa notizia si parla di: Botanico Orchestra Plettro Conservatorio

- Concerti all'Orto botanico Lunedì 9/06 alle 18:30 , ! Orchestra a plettro del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo Emanuele Buzi, direttore e mandolinista https://unipa.it/Musica-in-giardino-- Partecipa alla discussione

Stagione concertistica Città di Bagheria: il 26 novembre concerto dell' Orchestra a Plettro del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo. - In occasione della stagione concertistica "Città di Bagheria", si svolgerà domenica 26 novembre 2023 alle ore 19:00, presso villa Cattolica il concerto dell' Orchestra a Plettro del Conservatorio A. Secondo comune.bagheria.pa.it

Martedì nel cortile del Broletto un concerto dell’Orchestra a plettro del Conservatorio - Brescia. Martedì 19 luglio alle ore 21.00 l’Orchestra a plettro del Conservatorio Luca Marenzio, diretta da Dorina Frati, eseguirà nel cortile di Palazzo Broletto (con ingresso gratuito ... Riporta quibrescia.it

27 Maggio 2025 - Orchestra a plettro Conservatorio di Palermo